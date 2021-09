SPORTOWE ŻYCIE |

Od marchewki, która złamała szczękę, przez użądlenie pszczoły, po wylanie wrzątku na krocze. Piłkarze najczęściej doznają kontuzji na boisku, ale nieszczęśliwe wypadki przydarzają się im jak wszystkim innym ludziom, także podczas codziennych zajęć. Oto najdziwniejsze kontuzje piłkarzy, wśród nich są Polacy.

Raim Kabib - Szwedzki obrońca Rami Kaib, grający na co dzień w holenderskim SC Heerenveen, we wrześniu tego roku złamał szczękę jedząc marchewkę. Nacisk w ten sposób stworzony na wcześniej osłabioną przez inne uderzenie kość doprowadził do złamania.