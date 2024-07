Niewiarygodne, co księżna Kate zrobiła podczas finału Wimbledonu. Poruszający gest

Tak niespodziewane wieści od księżnej Walii mocno zaniepokoiły fanów Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, w tym także pasjonatów tenisa. Małżonka następcy tronu bowiem od wielu lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Tennis and Croquet Club i co roku uczestniczy w finałach Wimbledonu, gdzie wręcza trofea wielkoszlemowym mistrzom. W tym roku jednak uczestnictwo 42-latki w imprezie stanęło pod znakiem zapytania.

Reklama