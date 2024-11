Przemysław Babiarz wraca do "gry". TVP ogłasza, nie mogło być inaczej

Przemysław Babiarz od dawna stanowił ważną część polskiego sportu. To jego głos towarzyszył sukcesom, które Biało-Czerwoni osiągali na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Mowa głównie o sportach związanych z bieżnią, ale Babiarz towarzyszył, choćby także Kamilowi Stochowi , gdy ten w 2018 roku bronił tytułu mistrza olimpijskiej na igrzyskach w koreańskim Pyongczang. Ostatnie letnie igrzyska nie zaczęły się jednak dobrze dla 61-latka.

Po ceremonii otwarcia bowiem Babiarz został oficjalnie zawieszony przez Telewizję Polską. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział na antenie TVP, podczas tej niezapomnianej ceremonii otwarcia imprezy. Te słowa odnosiły się oczywiście do piosenki Johna Lennona "Imagine", której wykonanie było jednym z punktów całej uroczystości.