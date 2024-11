Małgorzata Rozenek w show-biznesie funkcjonuje od wielu lat. Jej popularność mocno wzrosła, gdy rozstała się z mężem i związała z piłkarzem Radosławem Majdanem. Para szybko zdała sobie sprawę, że wspólnie mogą w mediach wiele zdziałać.

Rozenek zniknęła z telewizji. Od razu pojawiły się plotki

Zaczęło się od głośnego udziału w "Azja Express", a potem już własnym formatem "Iron Majdan". Kariera telewizyjna samej celebrytki wydała się nie do zatrzymania. Gdy dostała posadę w "Dzień Dobry TVN", opowiadała, że to spełnienie jej największego marzenia. Reklama

Niestety, po paru miesiącach przyszło jej pożegnać się z pracą w śniadaniówce. Po jakimś czasie na osłodę dostała kolejne show "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", w którym mierzyła się w ekstremalnych konkurencjach m.in. ze sportowcami pokroju Roberta Karasia, Joanny Jędrzejczyk czy Łukasza Kadziewicza.

Program był dla 46-latki niezwykle wymagający, ale widzowie jakoś nie docenili jej starań, bo oglądalność był znikoma. Efektem tego jesienią 2024 nie pojawiła się żadna propozycja z TVN i Rozenek całkiem zniknęła z anteny.

2025 rok też nie zapowiadał się ciekawie, aż tu nagle taki zwrot akcji. Okazało się, że pomógł jej w tym pewien kontrowersyjny wywiad, którego jakiś czas temu udzieliła portalowi shownews.pl.

Małgorzata Rozenek podzieliła się radością ze wszystkimi. To już oficjalne

"Z powodu naszego ostatniego wywiadu mam program nowy. Już niedługo, lada dzień, wypuszczamy spoty castingowe, dzieje się!" - ogłosiła oficjalnie w tym samym portalu.

Ze wspomnianej wcześniej rozmowy możemy wywnioskować, że będzie to kolejne show skupione na upiększaniu kobiet z pomocą operacji plastycznych. Reklama

"To jest o tym, żeby kobiety robiły to, co chcą, jak chcą, a my stwarzamy im do tego warunki. (...) Już byliśmy na planie, rozpoczęliśmy pierwsze zdjęcia, program wchodzi najprawdopodobniej w jesiennej ramówce, bo ten program wymaga czasu i bardzo nam o ten czas chodziło. Żeby osoby, które wezmą udział miały komfort bycia w najlepszych rękach" - opowiadała wtedy Małgorzata.

Nieco więcej zdradziła menedżerka Rozenek:



"Program bedzie super! Nie możemy się doczekać, jak tylko będę mogła zdradzić więcej, to na pewno zdradzę. Myślę że już niedługo. Na ten moment jest to tajny projekt" - dodała agenta celebrytki.

Branżowy portal "Presserwis" potwierdził w samym TVN, że faktycznie "trwają prace nad programem, który ma trafić do ramówki jesienią 2025 roku".

Czarne chmury nad małżeństwem Majdanów. Poszło o dom

To w końcu jakieś dobre wieści w życiu Małgorzaty. Ostatnimi czasy gwiazda żaliła się, że przez budowę nowego domu w jej małżeństwie z Radosławem bywa nerwowo.

"Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest 'sky is the limit'. I jak zaczęłam szukać osób, z którymi mogłabym współpracować, osób, które mogłyby się tym od strony wizualnej, artystycznej zająć, to się nagle okazało, że muszę się mocno nagłowić, jak to wszystko pospinać" - wyznała Małgorzata w rozmowie z Pudelkiem. Reklama

Jak dodała, mąż raczej stroni o angażowania się w cały proces.

"On ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony" - żaliła się.