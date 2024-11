Agnieszka Radwańska przed pojawieniem się Igi Świątek była najlepszą polską tenisistką. Swoją karierę przerwała jednak dość niespodziewanie, tłumacząc to w dużej mierze problemami zdrowotnymi.

Tak wygląda życie Radwańskiej na "sportowej emeryturze"

"Mój organizm absolutnie powiedział „dość” i nie poczuł się od tej pory wcale lepiej. Stopa to jeden z wielu powodów. Cały organizm jest nadszarpnięty, cały układ nerwowy. Fizycznie nie byłabym w stanie wrócić do takich treningów, nawet gdybym chciała, jest to po prostu niemożliwe" - mówiła przejmująco w rozmowie z "Super Expressem".