Donald Trump mocno podpadł żonie legendy futbolu. "Co za idiota"

Żona Wayne’a Rooneya wróciła wspomnieniami do grudnia 2018 roku i opowiedziała o kulisach spotkania z Donaldem Trumpem w reality show "I'm a celebrity... Get me out of here". "Kiedy mieszkaliśmy w Ameryce, zostaliśmy zaproszeni do Białego Domu na Boże Narodzenie i poszliśmy spotkać się z Donaldem Trumpem. Weszliśmy i zrobiliśmy sobie oficjalne zdjęcie przed choinką. Potem usłyszałam, jak Donald Trump mówił do swojego syna: Widzisz? Mówiłem, wszyscy piłkarze mają ładne dziewczyny". Pomyślałam sobie: Co za idiota" - ujawniła 38-latka.

