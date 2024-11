A to zaskoczenie. Dziewczyna Piotra Żyły pokazała się z wózkiem

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są parą od około czterech lat. Początkowo ukrywali swoje uczucie, z czasem jednak zaczęli pokazywać się razem publicznie. Nie należą jednak do grona typowych celebrytów, a każde z nich na co dzień zajmuje się swoją karierą – Piotr startuje w kolejnych zawodach, a Marcelina wykonuje zawód nauczyciela, a także jest influencerką. To właśnie na Instagramie zareklamowała ostatnio… wózek, czym z pewnością wprawiła wiele osób w osłupienie. Tym bardziej że nie był to zwykły wózek, choć z pozoru na taki wyglądał.