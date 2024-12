To koniec. Majdanowie postawili sprawę jasno. "Opuszczamy"

Radosław Majdan jest oddanym fanem nie tylko piłki nożnej, ale także – jak się okazuje – Formuły 1. W miniony weekend wraz z Małgorzatą Rozenek udali się aż do Abu Dhabi, by zobaczyć wyścig na żywo, będący jednocześnie zakończeniem sezonu. To już kolejny ich pobyt podczas wyścigu F1 i wcale nie zamierzają na nim poprzestać. Tyle tylko, że… w przyszłym sezonie zamierzają kibicować innemu zespołowi, do czego otwarcie się przyznali.