Kamil Grabara kilka miesięcy temu opuścił Kopenhagę i przeniósł się do Wolfsburga, gdzie zasilił szeregi "Die Woelfe" . Wiele wskazuje jednak na to, że Polak nie będzie zbyt długo zawodnikiem tej drużyny - czołowe kluby starają się bowiem o pozyskanie golkipera, który w barwach "Wilków" prezentuje się znakomicie. Zainteresowany podpisaniem kontraktu z 25-latkiem ma być m.in. Bayern Monachium .

Tak Kamil Grabara spędza czas z ukochaną. Wymowna reakcja kolegi z reprezentacji

Na komentarz zdecydował się także Mateusz Borek. "Płyniesz do Monachium?" - zapytał żartobliwie, nawiązując do plotek transferowych z Grabarą w roli głównej.

W ostatnich dniach pogłoski o przejściu Kamila Grabary do Bayernu Monachium nasiliły się. Wszystko przez kontuzję golkipera "Die Roten", Manuela Neuera, który ma złamane żebro i prawdopodobnie będzie musiał pauzować aż do końca roku. Nie wiadomo jednak, czy Polak skusi się na zostanie tymczasowym zastępcą Niemca. W podobnej sytuacji znalazł się przecież Wojciech Szczęsny, który powrócił z piłkarskiej emerytury, by zająć miejsce Marca-Andre ter Stegena i... do tej pory nie doczekał się debiutu w barwach "Dumy Katalonii".