Małgorzata Rozenek-Majdan pęka z dumy. Mały Henio już dorobił się fortuny

Małgorzata Rozenek-Majdan zabezpieczyła finansowo przyszłość Henryka. Celebrytka zarabia na "parentingu"

" Moje dziecko w wieku dwóch i pół roku miało odłożone pieniądze na studia. I niezależnie od tego, co się wydarzy z moją przyszłością zawodową czy z przyszłością jego taty, wiemy że jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa w kontekście moich dzieci, jest już zabezpieczona, bo jeżeli był on no bardziej nieświadomym niż świadomym współtwórcą pewnych treści reklamowych, to wszystkie honoraria szły do niego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że macierzyństwo jest jedną z najłatwiej do zmonetyzowania aktywności w social mediach. To są dwa pozytywne aspekty, które budzą zainteresowanie, czyli - kolokwialnie mówiąc - klikają się. A ja jestem osobą, która zauważając okazje lubi po nie sięgać. Bardzo nie lubię marnowania okazji ani pieniędzy, które można było uzyskać " - przyznała.

46-latka nie widzi nic złego w wykorzystywaniu wizerunku swojego synka w celach zarobkowych. Wręcz przeciwnie, jest dumna z tego, że jej potomek w tak młodym wieku dorobił się fortuny. "Kiedy zwracały się do mnie duże firmy, a zwracały się do mnie największe z topki reklamowej i płaciły za to bardzo porządne pieniądze, to brałam Henia pod pachę i mówiłam: Chodź Heniu, idziemy do roboty, co będziesz tak bezczynnie leżał. On miał trzy miesiące. I szliśmy i nagrywaliśmy np. reklamy pieluch i nie sądzę, żebyś miał złą wolę, że mogłabym w jakikolwiek sposób narazić komfort swojego dziecka w trakcie tworzenia tych treści, bo dla sprawnego twórcy contentu reklamowego, który wie, na czym to polega, to jest bardzo proste" - podsumowała.