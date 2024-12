Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na wakacjach w Emiratach. Pochwalili się w sieci romantycznymi filmikami

Pod wpisami celebrytki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Co Wy pijecie i co jecie - coraz piękniejsi i młodsi - to tylko miłość", "A piękna para. Miłość aż bije", "Fajnie się na Was patrzy", "Cudowni", "Miłość zawsze zwycięża", "Lubię na Was patrzeć", "Cały czas iskrzy i tak niech pozostanie do końca świata i dłużej", "Przepiękna para" - zachwycali się kibice.