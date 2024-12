Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek dość długo ukrywali przed opinią publiczną, że są parą. W końcu jednak siatkarz i znana influencerka potwierdzili krążące plotki. Od tamtej pory chętnie publikują już wspólne zdjęcia i chwalą czasem spędzonym tylko we dwoje. Mają go jednak niewiele, bo są bardzo zajętymi osobami.

Ukochana Fornala jest milionerką

Siatkarz cały czas gra w Jastrzębskim Węglu , ale też w meczach reprezentacji Polski. Jego wybranka jest nie tylko internetową celebrytką, ale i prężnie działającą bizneswoman. Pochodząca z Krakowa Gaczorek ma tam swój salon fryzjerki, który świetnie prosperuje. Jakiś czas temu otworzyła kolejny zakład, ale tym razem w stolicy. I wygląda na to, że to kolejny sukces w jej życiu.

Sylwia Gaczorek podzieliła się radością ze światem. Oficjalnie ogłosiła

" Jestem naprawdę podekscytowana, trochę też zestresowana, ale finalnie jestem bardzo zadowolona i mega się cieszę, że zdecydowałam się na taki krok. Nie będzie to pierwszy raz w moim życiu, kiedy zmieniłam zdanie, ale człowiek ma prawo zmieniać zdanie i po prostu czasem myśleć inaczej. [...] Uwaga, uwaga. Jestem właśnie przed moim nowym salonem w Gdańsku. Wzrusz totalny. Bardzo się cieszę, że mogę wam w końcu to ogłosić" - opowiadała podekscytowana milionerka.

"Ja jestem z boku i go wspieram, więc czasami jest ciężko, ale po to jestem, aby go wspierać" - mówiła wówczas.