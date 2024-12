Ana Peleteiro była wykorzystywana seksualnie przez byłego partnera. "A jednak zostałam"

Rywalizacja z rywalkami na imprezach międzynarodowych nie jest jednak najtrudniejszą walką, którą przyszło stoczyć 29-latce. Po wielu latach Hiszpanka postanowiła bowiem opowiedzieć światu o piekle, jakie zgotował jej były partner. Opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym ujawniła, że była ofiarą przemocy psychicznej i seksualnej. " Budziłam się w nocy, zmuszana do s*ksu bez mojej zgody. A jednak zostałam. Wszystko we mnie się zmieniło, od ubrań po włosy i sposób, w jaki zachowywałam się w stosunku do rodziny, dystansowanie się od wielu osób, a jednak zostałam" - przyznała.

29-latka była również wielokrotnie zdradzana. Były partner próbował jej jednak wmówić, że... jest to jej wina. Twierdził bowiem, że skoro ta nie chce z nim współżyć, nie powinna być zaskoczona, jeśli nie pozostanie jej wierny: "Obserwowałam, że co miesiąc miał nowe przyjaciółki, a on twierdził, że to stare znajome. To były kochanki. A mimo to zostałam, bo mu wierzyłam. (...) Spędzałam u niego weekendy, a on nagle znikał i nie wiedziałam absolutnie nic. Wracał z wyjazdów ze śladami po pocałunkach na ciele i wmawiał mi, że to ugryzienia owadów, które mogły się znaleźć w jego materacu".