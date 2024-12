Mina Piotra Żyły mówi wiele. Jeszcze nie wiedział, co wydarzy się następnego dnia

Piotr Żyła i jego "nowe profilowe"

Do jednej bramki / POLSAT GO

DJB: Podsumowanie jesieni w wykonaniu Jagiellonii Białystok. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Wie, za co został zdyskwalifikowany

"Ja wiem, co poszło nie tak, ale nie będę mówił. Nie będę. Zachowam to dla siebie. To jest coś, co się mi nigdy w życiu nie zdarzyło i nie zdarzy już nigdy. Nie powiem, bo się wstydzę tego" - wyznał Kacprowi Merkowi.