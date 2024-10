Gigantyczne problemy Mbappe, nagły "nalot" policji. Kulisy śledztwa szokują

Potężnym ciosem wizerunkowym dla Kyliana Mbappe były wstrząsające doniesienia, jakie ukazały się kilka dni temu w szwedzkich mediach. Redakcja "Aftonbladet" w ubiegłym tygodniu poinformowała, że na policję zgłoszono gwałt. Według "Expressen" dopuścić się go miał właśnie gwiazdor Realu Madryt .

Mbappe w tarapatach, oskarżenia są poważne. Otoczenie zawodnika dementuje informacje w mediach

Francuz nie został powołany na październikowe zgrupowanie reprezentacji Francji, a w tym czasie udał się z grupą przyjaciół do stolicy Szwecji. Zgodnie z wiedzą dziennikarzy "Aftonbladet" piłkarz i "jego świta" zjedli kolację w restauracji, a następnie poszli do klubu nocnego. Sztokholm opuścili w piątek. Do gwałtu miało dojść w centrum stolicy Szwecji. Otoczenie zawodnika na czele z nim samym błyskawicznie zdementowało informacje, określając je mianem "fake newsów". Redakcja "AFP" próbowała się z nim skontaktować. W odpowiedzi usłyszała, że Mbappe nie ma żadnej wiedzy na temat rzekomej skargi prawnej.