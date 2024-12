Kylian Mbappe przeraził fanów Realu Madryt. Jest pierwsza diagnoza

Kibice Realu Madryt po wtorkowym spotkaniu w Bergamo mieli wiele powodów do zadowolenia. Najważniejszym był fakt, iż "Królewscy" pokonali będącą w wysokiej formie Atalantę (3:2), poprawiając swoją trudną sytuację w tabeli Ligi Mistrzów. Ponadto Vinicius wrócił do gry - i to z hukiem, bo notując bramkę i asystę. Świetne nastroje psuła tylko sytuacja z pierwszej połowy, gdy boisko z kontuzją opuścił Kylian Mbappe. Carlo Ancelotti wypowiedział się o zdrowiu podopiecznego już na konferencji pomeczowej.