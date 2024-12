Wielkie zmiany w życiu Marianny Schreiber

Przemysław Czarnecki tłumaczy, dlaczego wciąż ma żonę

W sieci zawrzało. Sami zainteresowani zaczęli publikować oświadczenia, w których zapewniali, że nie przejmują się krytyką i naprawdę się kochają. Syn Ryszarda Czarneckiego postanowił też odnieść się do pytań, czy to prawda, że wciąż jest żonaty. Polityk przyznał, że formalnie tak faktycznie jest, ale tylko dlatego, że "nie miał do tej pory jak tego uregulować".

"Piszę to pierwszy, a zarazem ostatni raz. Niecałe 6 lat temu wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o rozejściu. Od tego czasu nie mieszkamy razem. Moja małżonka od dłuższego czasu ma nowego partnera, zresztą nic mi do tego - jest wolnym człowiekiem i może robić, co chce, w zgodzie z własnym sumieniem. Tak jak i ja. Rozwodu kościelnego nie będzie - wszak nie było ślubu kościelnego. Rozwód cywilny - będzie (oboje mamy nadzieję, że niedługo). Do tej pory nie miałem po prostu z różnych względów jak to uregulować. (...) Od pewnego czasu spotykam się z Marianną (jej związek z byłym partnerem był już szeroko opisywany) i nikomu nie mamy się zamiaru z tego tłumaczyć, bo jesteśmy dwojgiem dorosłych, wolnych i kochających się ludzi" - wyjaśniał syn Czarneckiego.