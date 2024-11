Nick Kyrgios po raz ostatni zaprezentował się na korcie przed kibicami dokładnie 13 czerwca 2023 roku podczas turnieju w Stuttgarcie, kiedy to w dwóch setach (5:7, 3:6) uległy reprezentantowi Chin Yibingowi Wu. Później gracz, nękany w ostatnich latach przez kontuzje, "zniknął z radarów" na blisko 1,5 roku.

Czas oczekiwania dla jego fanów jednak ma się wkrótce skończyć - Kyrgios ma zamiar bowiem po raz pierwszy po przerwie wystąpić w zmaganiach o stawkę podczas Australian Open 2025 w styczniu. Niejako przy tej okazji udzielił on wypowiedzi dla serwisu ausopen.com i w rozmowie z Mattem Trollopem podzielił się m.in. swoją wizją zmiany tego, jak powinny być rozgrywane zawody spod szyldu Wielkiego Szlema. Reklama

Nick Kyrgios wprost: To zmieniłbym natychmiast w Wielkim Szlemie

"Myślę, że do ćwierćfinałów powinno się grać do trzech setów, a dopiero potem już do pięciu. Właśnie to zmieniłbym natychmiast w Wielkim Szlemie" - stwierdził sportowiec. "Gdyby grano w taki sposób, to niektórzy (niespodziewani - dop. red.) zawodnicy przedzieraliby się do ćwierćfinałów, ale w 'pięciosetówkach' triumfowaliby już ci najlepsi" - podkreślił.

29-latek uważa, że w takiej wersji pierwszy tydzień danej rywalizacji wielkoszlemowej byłby bardziej ekscytujący - a do tego, jak wskazał, oszczędziłoby to kłopotów organizatorom przy planowaniu starć. "W pierwszych tygodniach to wymyka się spod kontroli" - uznał Kyrgios.

"Gdy mężczyźni czasem grają do pięciu setów, a kobiety do trzech setów, to czasem u tenisistów wszystko trwa do 2-3 w nocy. Nie sądzę, by coś takiego dało radę dalej się utrzymywać" - skwitował.

Australian Open 2025. Polacy "rozgrzeją się" w trakcie United Cup

Australian Open 2025 rozpocznie się 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia - tytułów w singlu bronić będą Jannik Sinner oraz Aryna Sabalenka. W Melbourne bez dwóch zdań nie zabraknie też przedstawicieli Polski - chociażby Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy niedługo wcześniej na Antypodach wezmą udział w United Cup. Reklama

Nick Kyrgios na AO triumfował w 2022 roku w deblu wespół z Thanasim Kokkinakisem. W grze pojedynczej tymczasem najdalej zawędrował on do ćwierćfinału, co miało miejsce dokładnie w 2015 roku.

