Victoria Beckham po latach ujawnia bolesny sekret. Mało kto o tym wiedział

Victoria Beckham to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie. Co prawda mąż Brytyjki, David Beckham, z kariery profesjonalnego piłkarza zrezygnował już jakiś czas temu, kibice i dziennikarze z całego świata wciąż bacznie obserwują każdy ruch jego, jego małżonki oraz bliskich.

50-latka z pewnością może czuć się spełniona życiowo - i to zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Ma ona bowiem dużą i szczęśliwą rodzinę (wraz z ukochanym doczekała się bowiem czwórki potomstwa), jest członkinią Spice Girls, a więc jednego z najpopularniejszych girls bandów w historii muzyki, a od 2008 roku spełnia się jako projektantka mody. Reklama

I choć powodów do szczęścia żona Davida Beckhama ma mnóstwo, na próżno szukać zdjęć, na których Brytyjka uśmiecha się od ucha do ucha. Jeśli już na twarzy Victorii pojawi się uśmiech, jest on niezwykle subtelny. Jak się okazuje, swoich emocji słynna WAG nie okazuje publicznie z ważnego powodu. Po latach zdecydowała się go ujawnić.

Victoria Beckham nie ma zamiaru tego dłużej ukrywać. Po latach wyznała prawdę

Już kilkadziesiąt lat temu, gdy zespół Spice Girls stał się światowym fenomenem, Victoria Beckham unikała uśmiechu, a wielu fanów twierdziło, że do zdjęć gwiazda muzyki pop pozuje "naburmuszona". Jak się jednak okazuje, swoich emocji 50-latka nie okazywała, ponieważ wówczas... toczyła walkę z trądzikiem, co mogło odbiło się na jej pewności siebie. Właśnie z tego powodu "Posh Spice" nie lubiła pozować do zdjęć.

"Prawdopodobnie na wielu zdjęciach mam surowy wygląd twarzy, ale czułam się tak niekomfortowo" - wyjawiła Beckham w wywiadzie dla The Telegraph. Projektantka mody właśnie ze względu na problem z cerą zdecydowała się na przejście na restrykcyjną dietę. Już od blisko dwóch dekad na jej talerzu nie zobaczymy bowiem m.in. mięsa i pszenicy. "To moja skóra była powodem, dla którego zaczęłam zwracać uwagę na to, co jem" - przyznała. Reklama

Dzięki odpowiedniej diecie i zainteresowaniu tematem pielęgnacji twarzy Victoria Beckham wygrała ostatecznie walkę z trądzikiem i dziś jest pewną siebie, silną kobietą. "Gdybyście powiedzieli mi kilka lat temu, że pojawię się na czerwonym dywanie tylko z odrobiną korektora, bez podkładu, pomyślałabym, że jesteście szaleni" - podsumowała z dumą.

Victoria Beckham / Craig Barritt/Getty Images for Bergdorf Goodman / AFP

David i Victoria Beckhamowie / AFP