Małgorzata Tomaszewska sporo przeszła w ostatnich miesiącach. Jakiś czas temu córka Jana Tomaszewskiego straciła pracę w Telewizji Polskiej, co wydarzyło się tuż przed jej porodem. Zrobiła się z tego niezła afera, ale sama zainteresowana nie chciała dolewać oliwy do ognia.

Poprosiła wówczas, by dano jej spokój, bo chce skupić się na macierzyństwie. Niektórzy nie do końca posłuchali, bowiem niespodziewanie ktoś rozpuścił plotki na temat ojca jej drugiej pociechy.

Tomaszewska ciągle pytana o swojego narzeczonego

Dziennikarka nie chciała ujawniać, kim jest jej ukochany, co tylko podsyciło ciekawość i liczne teorie na ten temat. Sugerowano nawet, że Tomaszewska ma romans z Aleksandrem Sikorą, którego posądzano nawet o to, że jest ojcem małej Laury. Ten jednak szybko wszystko zdementował, zapewniając że z Tomaszewską łączy go jedynie przyjaźń.