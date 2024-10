Tomaszewska drugi raz nie powtórzyła tego samego błędu. I teraz triumfuje

Małgorzata Tomaszewska po swoim tacie, Janie Tomaszewskim, odziedziczyła zamiłowanie do uprawiania sportów. Dziennikarka, która na początku roku została po raz drugi mamą, dość szybko wróciła do aktywności fizycznej. W najnowszym wywiadzie zdradziła, co jeszcze pomogło jej tak szybko wrócić do sylwetki sprzed ciąży.