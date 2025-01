Niezapomniany wieczór Małgorzaty Rozenek-Majdan. Zabrała ze sobą synów

Małgorzata Rozenek-Majdan przeżyła okres świąteczny na całego. Najpierw bardzo cieszyła się z powrotu najstarszego syna, Stanisława, do Polski, potem zorganizowała rodzinne święta, a na Sylwestra i Nowy Rok wyjechała tylko ze swoim mężem do Zakopanego. To nie był jednak koniec ważnych wydarzeń.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaproszona przez Skórzyńskiego

6 stycznia to Święto Trzech Króli i dla wielu osób rozstanie z okresem bożonarodzeniowym i przejście do karnawału. Ostatnie ze styczniowych świąt to okazja do tego, by spotkać się jeszcze na wspólne kolędowanie. Do takiego przeżywania poniedziałkowego wieczoru zaprosił Małgorzatę Rozenek jej kolega z "Dzień Dobry TVN", Krzysztof Skórzyński. Reklama

"Dzisiejszy wieczór był wyjątkowy - kolędowanie w kościele to coś, co zawsze wzrusza i przypomina, co jest w tych świętach najważniejsze. Wspólne śpiewanie wypełnia spokojem, radością i prawdziwym świątecznym duchem. Takie chwile zostają na długo w pamięci" - pisała Rozenek.

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała ze sobą całą rodzinę

Na profilu Rozenek-Majdan pojawiły się nagrania z samego kolędowania. W kościele widać było tłumy, a żeby zagrzać wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania, kolędowaniu przewodził chór. Zdaje się, że prowadzącym się udało, bo celebrytka nie mogła uspokoić emocji nawet podczas powrotu do domu.

"Wracamy rozśpiewani" - podpisała nagranie gwiazda. Widać było na nim jej synów, którzy też pojechali wspólnie z nią i Radosławem Majdanem na zaproszenie Skórzyńskiego. Teraz pozostaje oczekiwać na karnawałowy szał w wydaniu Majdanów. Z pewnością niebawem będziemy podziwiać ich udział w kolejnych zabawach.

/ instagram.com/m_rozenek / Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter