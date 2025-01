Wygrała plebiscyt na sportowca roku. Taką nagrodę otrzymała

W miniony weekend w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się jubileuszowa 90. edycja Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat na Najlepszego Sportowca Polski 2024 . Głosem widzów główna nagroda trafiła w ręce Aleksandry Mirosław, mistrzyni olimpijskiej we wspinaczce sportowej. Najlepszego sportowca roku w ostatnich dniach wybierali jednak nie tylko Polacy, ale również m.in. Norwegowie i Islandczycy.

Glodis Perli Viggosdottir sportsmenką roku w Islandii. Otrzymała oryginalną nagrodę

Podczas odbierania statuetki dla najlepszej sportsmenki Islandka nie kryła emocji. "To wielki zaszczyt otrzymać to wyróżnienie. Rozpoczęłam grać w piłkę nożną, gdy miałam osiem lat. Tata wyłowił ze śmieci starą parę korków, żebym mogła poćwiczyć z dziewczynami w klasie. Szybko zakochałam się w tej grze, ale ta ośmioletnia dziewczynka pewnie nie uwierzyłaby w to, co wydarzyło się od tego czasu i we wszystko, co dała jej ta gra" - mówiła.