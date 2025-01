Smutny czas dla Małgorzaty Rozenek. Musiała się pożegnać

Małgorzata Rozenek-Majdan żegna się z synem

Koniec świąt nie jest łatwym czasem dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Gwiazda z jednej strony cieszy się, że zmierzają już do końca, bo czuje, że nieco się rozleniwiła, ale z drugiej strony zmuszona jest pożegnać swojego najstarszego syna, który po przerwie świątecznej wraca na studia do Francji.

Rozenek nagrała wideo z samochodu, w którym właśnie młody Stanisław był odwożony na lotnisko. "Święta się kończą, to z jednej strony trochę dobrze, bo bardzo dużo tego długiego, ale z drugiej odwozimy właśnie Staśka na lotnisko. No i trochę jesteśmy z tego powodu smutni. I nawet nie trochę, a bardzo. No ale liczymy na to, że już niedługo na wiosnę, może na Wielkanoc przyjedzie. Teraz spędziliśmy bardzo miło dwa-trzy tygodnie, bardzo intensywnie i bardzo rodzinnie" - podkreślała Rozenek.