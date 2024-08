Roześmiani Majdanowie przekazują radosne wieści prosto z Kołobrzegu. Spływają gratulacje

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław Majdan zdają się podzielać opinię, że nieruchomości są najlepszą inwestycją. Nie dość, że perfekcyjna pani domu już dawno zadbała o to, by każdy z jej synów miał własne mieszkanie, to jakiś czas temu Majdanowie pochwalili się zakupem apartamentu w prestiżowym kompleksie w Kołobrzegu.