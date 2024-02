Piotr Żyła nie miał powodów do zadowolenia po zmaganiach w Oberstdorfie. Mistrz świata z Planicy obniżył swoją dyspozycję w ostatnich tygodniach. Po niedzielnym konkursie wyznał przed kamerami, że zmaga się z trudnościami na skoczni i dodatkowo odczuwa już wyraźne zmęczenie organizmu po występach w Stanach Zjednoczonych i Azji.

"Miałem tutaj (w Obersdorfie - przyp.red.) problemy z pozycją, trochę zapomniałem, po co tu przyjechałem. Szło jak szło. Mam nadzieję, że w następny weekend będzie szło trochę lepiej. Teraz jestem zmęczony po tych podróżach . Nie wiem już nawet co za dzień, co za godzina" - mówił z rozbrajającą szczerością nasz reprezentant. Reklama

Nie tylko o dyspozycji zawodnika zrobiło się głośno w mediach. Nie da się ukryć, że 37-latek w tym sezonie kilka razy unikał wywiadów z dziennikarzami, a kiedy już do nich dochodziło, nie był zbyt rozmowny przed kamerą. Zazwyczaj tego typu sytuacje miały miejsce po nieudanych konkursach w wykonaniu naszego rodaka. W sprawie zachowania skoczka wypowiedziała się teraz partnerka życiowa lidera kadry narodowej. Jej słowa dają do myślenia.

Żona Kamila Stocha szczera do bólu. Oto, co miała do powiedzenia o Piotrze Żyle

Zawodnik znany jest kibicom z dużego poczucia humoru i rozbrajająco szczerych wypowiedzi. W opinii Ewy Bilan-Stoch 37-latek jest osobą, na której można polegać w trudnych chwilach.

Ukochana trzykrotnego mistrza olimpijskiego realizuje wyjątkowy projekt w mediach społecznościowych. Przedstawia historię skoczków narciarskich i ukraińskich żołnierzy walczących na wojnie. Teraz dodała na swojego Instagrama zdjęcie Piotra Żyły i przedstawiła fakty o Polaku.

"Piotrek to jeden z polskich Trzech Muszkieterów - najbardziej szalony, nieprzewidywalny i bezkompromisowy. Spośród wszystkich skoczków narciarskich Pucharu Świata jego śmiech jest najbardziej charakterystyczny. Piotrek słynie z wyrazistego okazywania radości i za to jest uwielbiany przez fanów" - napisała o zawodniku żona Kamila Stocha. Reklama

Fakty, których prawdopodobnie nie znasz: poza kamerą Piotrek jest świetnym rozmówcą i gdy sytuacja tego wymaga, potrafi udzielić kluczowych rad ~ zaznaczyła Polka.

A to nie wszystko. Kobieta zdradziła, że sportowiec swego czasu zdobył się na wyjątkowy gest. "Pamiętam jedno ze spotkań grupowych, które odbyło się z okazji Dnia Kobiet. Piotrek obdarował nas czerwonymi goździkami i rajstopami" - przekazała fotografka.

