Jej przyjaźń z Mariną nagle dobiegła końca. Influencerka przerywa milczenie

Marina Łuczenko-Szczęsna to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich w naszym kraju. Małżonka Wojciecha Szczęsnego od lat spełnia się w branży muzycznej i na bieżąco relacjonuje swoje życie zawodowe i prywatne za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie dzięki jej aktywności w sieci kibice wiedzą, jacy dokładnie ludzie znajdują się w bliskim kręgu jej znajomych.

Marina Łuczenko-Szczęsna nie przyjaźni się już z Rozalią Roszyk. Influencerka ujawnia

W pewnym momencie panie zaczęły publikować w sieci coraz mniej wspólnych zdjęć. Internauci zauważyli nawet nie tak dawno, że influencerka i piosenkarka nie obserwują się już nawet na Instagramie, co w wielu przypadkach oznacza definitywne zakończenie relacji. To właśnie dlatego w ostatnim czasie internauci zasypywali Roszyk wiadomościami o to, czy przestała ona przyjaźnić się z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Pytanie to kobieta otrzymała także podczas ostatniej sesji Q&A na Instagramie. "Nie przyjaźnisz się już z Mariną?" - padło pytanie.