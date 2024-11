Znamy skład Polaków na inaugurację Pucharu Świata. Spore zaskoczenie

Thomas Thurnbichler podjął decyzję. Pięciu Polaków pojedzie na inaugurację PŚ do Lillehammer

Thomas Thurnbichler cytowany przez Polski Związek Narciarski, ujawnił, że jeszcze przed drugim obozem do listy zawodników, którzy walczyć będą o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lillehammer, dopisany został Dawid Kubacki. Po zakończeniu obozu na torach lodowych Austriak postanowił, że grono szczęśliwców uzupełnią jeszcze Kamil Stoch oraz Maciej Kot. Co ciekawe, w składzie "Biało-Czerwonych" tym razem zabrakło Piotra Żyły. Jak słusznie zauważyli dziennikarze portalu Skijumping.pl, będzie to pierwsza inauguracja Pucharu Świata bez "Wiewióra" od sezonu 2010/2011.