Sandro Pertile nagle wyskoczył do ministra sportu. Ten odparował, a Adam Małysz wyjaśnił

Sandro Pertile pytał o naszych sąsiadów Sławomira Nitrasa. Dostał jasną odpowiedź. Adam Małysz potwierdził, że tak nie powinno być

Chciałem pokazać panu ministrowi skocznię i to, czego na niej jeszcze brakuje. Zobaczył, że mimo iż nasi zawodnicy teraz nie mają najlepszego czasu, to jednak ten sport jest ciągle popularny w naszym kraju. To znaczy, że warto inwestować w tę dyscyplinę sportu. Będziemy na pewno robić wszystko, by utrzymać zainteresowanie skokami w Polsce, choć dwa najbliższe lata może nie będą aż obfite w sukcesy

- I dokładnie tak było - potwierdził Małysz, dodając: - Sandro zapytał, jak możemy pomóc krajom, które dzisiaj jeżdżą trenować do Niemiec i Austrii, bo tam jest taniej niż w Polsce. Tak też nie powinno być. To my powinniśmy wspierać te kraje, które zawsze trzymały się z nami blisko. Na pewno będą rozmowy z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. Sami też potrzebujemy niższych cen za treningi, bo kluby już nie dają rady, dlatego PZN znowu będzie - jak kiedyś - brał te koszty na siebie, bo one są naprawdę bardzo duże. Coraz częściej przychodzą też do nas Czesi, Słowacy i Ukraińcy i proszą nas o pomoc. Minister oczywiście nie może wydać środków na szkolenie innych kadr, ale dzięki jego wsparciu COS może zrobić wszystko w tym kierunku, by to im ułatwić. Nie za darmo oczywiście. Mogą jednak dać takie stawki, żeby opłacało im się u nas trenować.