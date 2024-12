Skoki narciarskie. Tajner ocenił postawę Stocha. Przedstawił jasne stanowisko

Sam Kamil Stoch miał świadomość, że jego forma nie wygląda obecnie tak, jak życzyliby sobie tego polscy fani, a także on sam. Przyznał to otwarcie w rozmowie z dziennikarzami, wprost wskazując także na problemy , z jakimi zmagał się na skoczni imienia Adama Małysza.

- Tak, to zdecydowanie nie był taki weekend, jakiego bym sobie życzył. Muszę pogodzić się z obecną sytuacją. Na ten moment nie radzę sobie z utrzymaniem dobrej pozycji najazdowej. Tracę równowagę w przejściu tuż przed progiem, co powoduje, że skoki są mocno spóźnione i brakuje im odpowiedniej rotacji - stwierdził nasz skoczek narciarski.

Mimo to Apoloniusz Tajner wciąż ma nadzieję na odrodzenie 37-latka. Co więcej, właśnie w jego kontekście wspomniał o zbliżających się mistrzostwach świata w Trondheim, które w przypadku skoczków narciarskich potrwają od 2 do 8 marca 2025 roku.

I zaznaczył, że już niewiele brakuje reprezentantom Polski, by na stałe zagościć w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. - Myślę, że jak do końca grudnia tak pójdzie, no to rzeczywiście do tej dziesiątki zaczną regularnie wskakiwać. Już nas bardzo niewiele dzieli - orzekł były zwierzchnik PZN.