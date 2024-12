Ważne osiągnięcie w Wiśle, dołączył do Kubackiego i Żyły. Dziewięciu w historii

Jak wyliczył profil "Skoki narciarskie na wykresie i w liczbach" na platformie X, jest tylko 9 zawodników w historii, którzy do roku swoich 25. urodzin nie osiągnęli pułapu 500 punktów w Pucharze Świata, a udało im się wywalczyć co najmniej 2000 oczek. W weekend w Wiśle to grono zasilił kolejny skoczek, który pod względem sportowym dojrzewa późno. Wcześniej w nim już byli Dawid Kubacki, Piotr Żyła czy Pius Paschke.