Słoweński skoczek zaskoczył, szybko wychwycono ten detal. Teraz się tłumaczy

Za nami inauguracja 46. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Jak można było się spodziewać, reprezentanci naszego kraju potrzebują czasu, by wrócić do optymalnej formy. W minionym sezonie nic nie szło bowiem po myśli podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, minie więc trochę czasu, zanim odzyskają oni pewność siebie i znów zaczną zajmować miejsca w czołówce konkursów.

Co wielu fanów i ekspertów zaskoczyło najmocniej, to fakt, że równie słabo na skoczni Lysgaardsbakken spisali się... Słoweńcy , a więc wiceliderzy ubiegłorocznej klasyfikacji Pucharu Narodów. Po pierwszym weekendzie Pucharu Świata 2024/2025 punkty do klasyfikacji generalnej cyklu zdobyło bowiem zaledwie... dwóch zawodników ze Słowenii - Anze Lanisek i Timi Zajc .

Anze Lanisek w "żabich goglach" skradł show w Lillehammer

Przed weekendem w Ruce Anze Lanisek miał okazję porozmawiać z dziennikarzami Eurosportu. Wykorzystał tę okazję, aby wytłumaczyć się z "żabich gogli". "To głównie dla żartów. Zostały one zaprojektowane przede wszystkim do wypoczynku na zimowym słońcu. Albo gdy np. idziesz na narty, a potem do baru, to możesz po prostu założyć pokrowiec i nie zniszczyć gogli" - przyznał Słoweniec.