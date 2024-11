Nie najlepsze wieści z Ruki. Będzie walka z pogodą, są pierwsze zmiany

Zawody w Ruce tradycyjnie już będą mroźne, ale nawet nie aż tak bardzo, jak to czasami bywało.

Największe problemy będzie jednak sprawiał wiatr, co też nie jest nowinką w tym mieście.

Pierwsze zmiany w programie w Ruce, pogoda może spłatać figla

W środę wieczorem dokonane zostały pierwsze zmiany w programie Pucharu Świata . Tym razem dotyczą one kombinacji norweskiej, ale ściśle wiążą się z tym, czego możemy spodziewać się w weekend.

~ taki komunikat otrzymali trenerzy i zawodnicy w kombinacji norweskiej, a dotyczył on zmiany w czwartkowym programie, ale - jak widać - jest ona powiązana z tym, co może się wydarzyć w weekend.

Jeszcze w czwartek warunki będą całkiem dobre, ale na piątek i to niemal przez cały dzień zapowiadany jest silny wiatr. Ma on osiągać prędkość 5-7 m/s, a w porywach nawet do 15 m/s. W piątek w Ruce zaplanowane są treningi skoczków i kwalifikacje.