Anna Twardosz skoczyła aż 105 metrów w Engelbergu, co mogło zapewnić jej najlepszy wynik w dotychczasowych występach w Pucharze Świata. Niestety, z powodu trudnych warunków pogodowych odwołano konkurs jeszcze przed ukończeniem pierwszej serii.

Ależ pech Anny Twardosz, pogoda zniweczyła jej plany

W ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia odbywał się Puchar Świata w Engelbergu. Bardzo trudne warunki pogodowe mocno utrudniły jednak życie organizatorom i sportowcom. Z tego powodu kwalifikacje do konkursu mężczyzn przełożono z niedzielnego popołudnia na poranek.

W niedzielę rywalizowały też kobiety. Nicole Konderla i Natalia Słowik nie zachwyciły, bo skoczyły na dystans odpowiednio, 85 i 88 metrów. Ze świetnej strony zaprezentowała się jednak Anna Twardosz, która zatrzymała się dopiero na 105 metrach. W tamtym momencie dawało jej to miejsce w ścisłej czołówce konkursu.

Gdy kibice z Polski już zacierali ręce na drugi skok i kolejny popis 23-latki, w Szwajcarii nasiliły się opady śniegu, przez co odwołano finałową serię. Wydawało się jednak, iż uda się dokończyć serię pierwszą, bo zostało zaledwie siedem skoków, by ukończyć tę rywalizację. Niestety, okazało się to niemożliwe. Tym samym historyczny, rekordowy rezultat przeszedł Twardosz koło nosa.