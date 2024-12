Rozpoczęło się niedzielne skakanie na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Pierwsze skoki w kwalifikacjach zostały oddane już o 9:30, bo seria została cofnięta o kilka godzin z powodu niekorzystnych prognoz pogodowych na resztę dnia. Miał padać deszcz, śnieg i wiać wiatr. To wszystko i tak miało miejsce już od rana, organizatorzy nie dali rady uniknąć problemów. Przy próbie Rumuna Daniela Andrei Caciny uśredniony odczyt wskazał ponad dwa metry podmuchu w plecy. Zawodnik otrzymał aż 32,4 punktu rekompensaty, wylądował na 98. metrze.

Już po skokach 20 zawodników zarządzono przerwę, tuż za progiem wiatr osiągał nawet 4 m/s. O 10:11 wznowiono rywalizację, ale kłopoty sprawiały niezbyt dobrze przeczyszczone tory najazdowe. Skoczkowie osiągali prędkość najazdową mniejszą o 1 km/h. Niebawem na belce pojawił się pierwszy z "Biało-Czerwonych". Piotr Żyła nie olśnił lądowaniem na 112. metrze, ale w takich warunkach chodziło wyłącznie o wypełnienie zadania, jakim był awans do głównych zawodów, co mu się udało.

To samo zrobił Kamil Stoch, który uzyskał notę gorszą od Żyły o 0,7 punktu. Chwilę później błysnął Jakub Wolny, osiągając 126 metrów i wskakując na pierwsze miejsce, na którym przebywał do próby Johanna Andre Forfanga. Paweł Wąsek (117,5 m) oraz Aleksander Zniszczoł (116 m) również awansowali do konkursu.