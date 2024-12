Kamil Stoch sezon Pucharu Świata rozpoczął od falstartu, bo pierwszy konkurs w Lillehammer zakończył poza czołową "30". Później było już lepiej, ponieważ tylko raz nie zdołał awansować do drugiej serii - stało się w to w Wiśle . Poza tym punktował w Ruce (tam odnotował najlepszy jak dotąd wynik w sezonie, 14. miejsce) i Titisee Neustadt, nie zawiódł także w Engelbergu.

37-letni skoczek w pierwszej serii sobotnich zmagań wylądował na 131,5 m, co dawało mu 17. miejsce. W drugiej serii doświadczony zawodnik lądował bliżej, bo osiągnął 128 m, ale i tak nie wypadł z drugiej dziesiątki. Ostatecznie był 18. , co jest jego drugim najlepszym wynikiem w sezonie. A to powód do optymizmu.