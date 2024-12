Andrzej Stękała nie ma zamiaru dłużej milczeć. Zdobył się na bolesne wyznanie

W kolejnych latach Stękała nie radził sobie już tak znakomicie. W sezonie 2021/2022 wywalczył bowiem zaledwie 19 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatnie punkty zdobył podczas weekendu w Planicy, kiedy to w pierwszym konkursie indywidualnym zajął 20. miejsce. Od tamtej pory ani razu nie udało mu się już znaleźć w TOP30.

Andrzej Stękała zaskoczył bolesnym wyznaniem. "Utrzymuję się z oszczędności"

29-latek porzucił także pracę kelnera. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu zarabiał w lokalnej Kaczmie "Chata Zbójnicka". "Kelnerowałem, kiedy było naprawdę trudno, 2017 rok, te okolice. Chciałem się usamodzielnić, bo u nas w domu nigdy się nie przelewało, nas jest siedmioro rodzeństwa, trzy starsze siostry, dwóch starszych braci i jeden młodszy. Tata zmarł właśnie 2017 roku, zostaliśmy bez niego, trudno o tym opowiadać... Z mamą jestem bardzo zżyty, bardzo, to ona nauczyła mnie życia, wszystkiego mnie nauczyła. Jak mi szło na skoczni, to myślałem o niej, że będzie zadowolona, że wreszcie się uśmiechnie. Ludziom, którzy przyjęli mnie wtedy do pracy - to była "Chata Zbójnicka" w Zakopanem, jeżeli pan może, proszę to napisać - zawsze będę wdzięczny. Rano szedłem na trening, od południa do późnych godzin wieczornych byłem kelnerem. Praca ciężka, ale w porządku, na nic nie narzekałem" - podsumował.