Nagła decyzja jury przed skokiem Polaka, Thurnbichler reaguje. Postawił sprawę jasno

Dla mnie to bardzo niemiła niespodzianka, ponieważ skok był dobry. Na pewno był lepszy, niż poprzedni. Tylko... no nie wiem, nie było szans. (...) Mówiąc bardziej obrazowo nie było noszenia. Jak zawsze wychodziłem za bulę, ta narta była i było jakieś powietrze. A tutaj no niestety nie

~ tłumaczył później całą sytuację sam zawodnik przed kamerą Eurosportu