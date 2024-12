Fantastyczne wieści dla polskich kibiców. Thurnbichler nie wahał się ani chwili

Jeszcze niedawno powodem do satysfakcji było pucharowe podium. Polscy skoczkowie narciarscy w ostatnim czasie wyraźnie obniżyli jednak loty. Obecnie nie mierzymy tak wysoko, choć trzeba mieć nadzieję, że to tylko faza przejściowa. Jaki jest próg oczekiwań na dzisiaj? - Chcemy ponownie znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Fajnie by było, jakby znalazł się w niej więcej niż jeden skoczek - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty trener Thomas Thurnbichler. W najbliższy weekend rywalizacja o punkty Pucharu Świata odbędzie się w Wiśle.