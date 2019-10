Polskie siatkarki podbijają serca kibiców. Galeria

SIATKÓWKA |

Motorem napędowym każdej dyscypliny są wyniki reprezentacji. Po latach posuchy wreszcie coś drgnęło w naszej żeńskiej kadrze. Podopieczne Jacka Nawrockiego systematycznie czynią postępy i powoli wracają do europejskiej czołówki. Lepszy poziom sportowy drużyny narodowej, to też lepszy poziom rodzimej ligi. Tym bardziej, że większość reprezentantek występuje na co dzień w polskich klubach. Przyciągają kibiców na trybuny nie tylko grą w siatkówkę, ale też urodą.