Gwiazdor PlusLigi odmówił gry dla reprezentacji Polski. Teraz zdradza powód

Jurij Gladyr zapracował sobie na renomę w PlusLidze

Jurij Gladyr przez niemal całą seniorską karierę związany jest z PlusLigą. W 2008 roku przeniósł się z ligi ukraińskiej do AZS Politechniki Warszawskiej i od tamtej pory zaledwie dwa sezony spędził poza Polską. W kampanii 2017/2018 reprezentował barwy Fenerbahce Stambuł, a kolejny rok spędził we włoskim Emma Villas Siena .

Gladyr odmówił gry dla Polski: to nie byłoby moje

Gladyr udzielił wywiadu Sarze Kalisz z TVP Sport, w którym otworzył się w kwestii gry dla polskiej kadry. "Dostałem propozycję gry w reprezentacji Polski. Uważałem jednak, że to nie byłoby "moje". Posiadam polskie obywatelstwo dwanaście lat, ale rdzennie jestem Ukraińcem i w środku zawsze nim pozostanę. Zdaję sobie sprawę, że marzeniem każdego sportowca jest reprezentowanie kraju w mistrzostwach świata czy igrzyskach, ale to nie byłoby to. Nie słyszałbym własnego hymnu. Czułem, że to nie byłoby moje" - wyjawił 40-latek.