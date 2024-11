Przejmujące wyznanie znanej siatkarki. Jej życie zmieniło się w koszmar

Boldini nie odpowiadała, co wprawiło mężczyznę we wściekłość. W wiadomościach zaczęły pojawiać się groźby i próby zastraszenia włoskiej zawodniczki. Klub UYBA Busto Arsizio szybko zareagował i skierował sprawę do odpowiednich organów, a sąd zdecydował o zakazie zbliżania się fana do siatkarki. To go jednak nie powstrzymało i wiosną tego roku rozgrywająca stałą się ofiarą stalkingu. Jak donosi serwis ilBusteze.it, zawodniczka wręcz bała się wychodzić z domu.

