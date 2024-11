Polski siatkarz przyjechał do ojczyzny i dostał lanie. A po meczu nagle wypalił

Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie PlusLigi zajęła piąte miejsce, dzięki czemu zyskała prawo gry w Pucharze Challenge. Dla drużyny, do której przed startem kolejnych rozgrywek dołączył Wilfredo Leon, jest to debiut w europejskich pucharach. Podopieczni Massimo Bottiego pierwszy mecz rozegrali we wtorek, kiedy to w ramach 1/16 finału podjęli Maccabi Tel Awiw.