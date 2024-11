Historyczny wynik polskiego zespołu w pucharach. 25:11, Wilfredo Leon tylko się przyglądał

Imponujący debiut Bogdanki LUK Lublin w europejskich pucharach. Historycznym, pierwszym rywalem polskiej drużyny było Maccabi Tel Awiw. Mistrzowie Izraela nie mieli jednak szans w rywalizacji z czołową ekipą PlusLigi. Lublinianie pokonali gości w trzech krótkich setach, i to mimo że nie skorzystali ze swoich najmocniejszych ogniw - brakowało między innymi Wilfredo Leona. Kapitalnie w bloku wypadł za to Jan Nowakowski. O awansie do 1/8 finału Pucharu Challenge zdecyduje rewanż, który zostanie rozegrany już w środę.