Do końca powalczą o zwycięstwo

Przez zdecydowaną większość sezonu BBTS i MKS zajmują dwie czołowe lokaty. Bielszczanie bardzo długo zajmują fotel lidera zmagań, natomiast będzinianie, jak na razie, bezskutecznie próbują ich dogonić. Nie oznacza to, że ta sztuka nie uda im się w ostatnich kolejkach. Podopieczni Wojciecha Serafina wykorzystali tydzień, jak tylko mogli, odnosząc dwa zwycięstwa. Obecnie spadkowicz traci do lidera cztery punkty. Już w środę obie ekipy zmierzą się w bezpośrednim pojedynku i być może on zdecyduje o ostatecznym rozkładzie tabeli na czołowych pozycjach.

Za plecami wspomnianej dwójki do końca będzie ciekawie. Cenne zwycięstwo odniósł BKS Visła Probline Bydgoszcz, pokonując Lechię Tomaszów Mazowiecki. Dzięki temu bydgoszczanie umocnili się na trzeciej pozycji. Realnym zagrożeniem dla graczy Marcina Ogonowskiego jest już tylko Chemeko-System Gwardia Wrocław, bo ta traci do rywala pięć punktów, mając do rozegrania jeden mecz więcej.



Legia Warszawa zaskoczy rywali?

Jeśli chodzi o Lechię, to ta zaliczyła fatalny tydzień. Dwie porażki, w których drużyna nie zdobyła punktów, skazuje siatkarzy z Tomaszowa Mazowieckiego na walkę o pozostanie w czołowej ósemce. Swojego miejsca pewna nie może być też Polski Cukier Avia Świdnik. Po piętach depcze im Legia Warszawa, która zachowała szansę na sukces, po tym, jak beniaminek pokonał KRISPOL Września.

Coraz wyraźniej widać także, jakie drużyny pożegnają się z rozgrywkami. Oficjalnie spadek zapewnili sobie gracze SMS PZPS-u Spała. Ich los podzieli najpewniej ZAKSA Strzelce Opolskie. Drugi zespół ZAKSY traci do bezpiecznej pozycji sześć "oczek".

Wyniki:



Środa:

SMS PZPS Spała - SPS Chrobry Głogów 1:3 (25:23, 17:25, 18:25, 17:25)

KPS Siedlce - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:22, 36:34, 25:20)

Mickiewicz Kluczbork - MKS Będzin 1:3 (18:25, 22:25, 25:22, 18:25)

Olimpia Sulęcin - BKS Visła Proline Bydgoszcz 0:3 (25:27 13:25, 15:25)



Sobota:

Exact Systems Norwid Częstochowa - KPS Siedlce 3:2 (25:18, 19:25, 25:13, 20:25, 15:13)

Chemeko-System Gwardia Wrocław - SPS Chrobry Głogów 3:0 (25:17, 26:24, 25:19)

SMS PZPS Spała - AZS AGH Kraków 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

Legia Warszawa - KRISPOL Września 3:0 (26:24, 25:20, 25:22)

Mickiewicz Kluczbork - Polski Cukier Avia Świdnik 2:3 (18:25, 26:24, 27:25, 22:25, 5:15)

MKS Będzin - Olimpia Sulęcin 3:0 (25:17, 28:26, 25:15)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:22, 25:17, 25:18)



Niedziela:

BBTS Bielsko-Biała - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:12)



Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. BBTS Bielsko-Biała - 65 punktów (27)

2. MKS Będzin - 61 punktów (27)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 57 punktów (28)

4. KPS Siedlce - 52 punkty (28)

5. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 52 punkty (27)

6. KRISPOL Września - 50 punktów (28)

7. Polski Cukier Avia Świdnik - 46 punktów (27)

8. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 46 punktów (27)

9. Legia Warszawa - 43 punkty (27)

10. AZS AGH Kraków - 37 punktów (27)

11. Exact Systems Norwid Częstochowa - 34 punkty (26)

12. Mickiewicz Kluczbork - 28 punktów (27)

14. SPS Chrobry Głogów - 27 punktów (27)

13. Olimpia Sulęcin - 23 punkty (27)

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 17 punktów (27)

16. SMS PZPS Spała - 13 punktów (27)