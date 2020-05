Juventus. Ronaldo i spółka stawili się na treningu. Galeria

Włosi częściowo znoszą niektóre restrykcje związane z koronawirusem. Piłkarze powoli szykują się do ewentualnego wznowienia rozgrywek. Do drużyny Juventusu dołączył Cristiano Ronaldo, który niedawno wrócił do Włoch z ojczyzny. Oto piłkarze Juve w drodze na trening.