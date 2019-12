W meczu 17. kolejki Serie A Sassuolo mierzy się z Napoli. W drużynie prowadzonej przez Gennaro Gattuso grają Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Śledź spotkanie z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Hat-trick Arkadiusza Milika w meczu Napoli - Genk. Wideo INTERIA.TV

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reklama

Arkadiusz Milik strzelił już w tym sezonie Serie A sześć bramek. Czyni go to najlepszym strzelcem zespołu. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów z KRC Genk zdobył trzy gole. To sprawia, że nowy trener Napoli stawia na naszego napastnika.

Ostatnio bardzo dobrze spisuje się też Zieliński. W 15. kolejce, przeciwko Udinese zdobył bramkę na wagę remisu. Jemu Gattuso znalazł nową pozycję, na której Polak nieźle się odnalazł i szkoleniowiec też w niego wierzy.

Sassuolo bardzo dobrze zaczęło spotkanie. Już w drugiej minucie było groźnie pod bramką Napoli. Po wrzutce z rzutu rożnego, z nietypowej pozycji uderzał Manuel Locatelli, ale z linii bramkowej wybił Mario Rui. W kolejnej akcji z daleka uderzał Alfred Duncan, ale dobrze interweniował Alex Meret.

Sassuolo - Napoli 0-0 - trwa I połowa

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A