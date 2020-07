Przed Bartoszem Bereszyńskim i Karolem Linettym stoi bardzo ciężkie zadanie. Polscy piłkarze będą musieli pomóc swojej drużynie w zatrzymaniu rozpędzonego Milanu. Dołącz do relacji z meczu i śledź jego przebieg razem z Interią!

Sampdoria rozpoczęła tegoroczną kampanię bardzo słabo, lecz ostatecznie piłkarze z Genui oddalili się od strefy spadkowej. Potencjał drużyny wydaje się być jednak nieco większy, a na domiar złego "Doria" przegrała niedawno pierwsze derbowe starcie z Genoą od... 1958 roku.



AC Milan musi natomiast wygrać, jeżeli liczy na zajęcie miejsca premiującego grą w Lidze Europejskiej. Ich obecna pozycja w tabeli uprawni ich do gry w eliminacjach LE. Nie wszystko zależy jednak od "Rossonerich". Kluczowy jest także wynik dzisiejszego meczu Romy z Torino, który rozpocznie się o 21:45.



Przemiana Milanu w tym sezonie rozpoczęła się od spotkania przeciwko Sampdorii. Wtedy na boisku pierwszy raz po powrocie do klubu pojawił się Zlatan Ibrahimović. Szwed wniósł do "Rossonerich" sporo jakości i również dziś otworzył wynik spotkania.



Ante Rebić poradził sobie z Bartoszem Bereszyńskim i zagrał w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się "Ibra", wymanewrował obrońców i głową umieścił futbolówkę w siatce.



Dla Ibrahimovicia była to najszybsza bramka zdobyta dla Milanu w rozgrywkach Serie A.



Zawodnicy gości nie odpuszczali i już po chwili byli bliscy zdobycia kolejnego trafienia. Najpierw próbował Theo Hernandez, a po chwili dobijał Davide Calabria. Na posterunku stanął jednak Wladimiro Falcone i sparował piłkę.



Mecz był rozgrywany w bardzo szybkim tempie i błyskawicznie mogła odpowiedzieć Sampdoria. Z dystansu uderzył Karol Linetty, jednak jego strzał nie zagroził bramce rywali.





37. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-29 19:30 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: F. Pasqua Sampdoria Genua AC Milan 0 1 DO PRZERWY - Z. Ibrahimovic 4'

0 1 Sampdoria Genua AC Milan Donnarumma Calabria Hernández Kjaer Saelemaekers Bennacer Calhanoglu Gabbia Kessié Ibrahimovic Rebić Falcone Augello Bereszyński Colley Yoshida Depaoli Jankto Linetty Ramirez Vieira Nan Quagliarella SKŁADY Sampdoria Genua AC Milan Wladimiro Falcone Gianluigi Donnarumma Tommaso Augello Davide Calabria Bartosz Bereszyński Theo Bernard François Hernández Omar Colley Simon Kjaer Maya Yoshida Alexis Saelemaekers Fabio Depaoli Ismael Bennacer Jakub Jankto Hakan Calhanoglu Karol Linetty Matteo Gabbia Gaston Ramirez Franck Yannick Kessié Ronaldo Vieira Nan 4′ 4′ Zlatan Ibrahimovic Fabio Quagliarella Ante Rebić REZERWOWI Emil Audero Mulyadi Asmir Begović Alex Ferrari Antonio Donnarumma Nicola Murru Leonardo Duarte da Silva Kaique Rocha Lima Lucas Biglia Lorenzo Tonelli Giacomo Bonaventura Kristoffer Askildsen Marco Brescianini Andrea Bertolacci Samuel Castillejo Azuaga Mehdi Pascal Marcel Léris Rade Krunić Gonzalo Maroni Diego Sebastián Laxalt Suárez Federico Bonazzoli Lucas Tolentino Coelho de Lima Manolo Gabbiadini Rafael Alexandre Conceição Leão Antonino La Gumina Daniel Maldini

STATYSTYKI Sampdoria Genua AC Milan 0 1 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 5 6 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 0 2 Faule 1 3 Spalone 0 1