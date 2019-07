AC Milan sprowadzi konkurenta dla Krzysztofa Piątka. Do piątej drużyny ostatniego sezonu Serie A dołączy portugalski napastnik Rafael Leao.

Serie A: sprawdź terminarz na nowy sezon



Milan miał już osiągnąć porozumienie z Lille, gdzie w poprzednim sezonie występował Portugalczyk. Jak podaje dobrze zorientowany na włoskim rynku transferowym dziennikarz Gianluca Di Marzio, Leao we wtorek pojawił się w Mediolanie, gdzie w środę przejdzie testy medyczne.

Jeśli badania nie wykażą niczego niepokojącego, 20-letni piłkarz ma podpisać kontrakt z Milanem. Według medialnych doniesień będzie kosztował Włochów 30 milionów euro, w porozumieniu między klubami zawarto też bonusy uzależnione od występów Portugalczyka.



Leao w ostatnim sezonie strzelił osiem goli w Ligue 1. Do Lille trafił za darmo po rozwiązaniu kontraktu ze Sportingiem. Rozstał się z klubem po tym, gdy grupa kilkudziesięciu kibiców wtargnęła do ośrodka treningowego drużyny i zaatakowała piłkarzy oraz trenerów.



W Lille rozwinął skrzydła i zbiera komplementy. - Rafael to najlepszy piłkarz w historii akademii Sportingu. Był lepszy niż Cristiano Ronaldo w jego wieku - opowiadał w lutym "L’Equipe" Tiago Fernandes, były trener Portugalczyka. We Francji Leao zyskał natomiast przydomek "nowego Kyliana Mbappe".

W maju napastnik wystąpił z kadrą do lat 20 w mistrzostwach świata rozgrywanych na polskich boiskach, strzelił gola w spotkaniu z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Teraz Portugalczyk ma być konkurentem Krzysztofa Piątka. Może zastąpić w tej roli Patricka Cutrone, który niedługo może podpisać kontrakt z angielskim Wolverhampton.



W poprzednich rozgrywkach Serie A Piątek zdobył dla Milanu dziewięć bramek. Drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso zakończyła sezon na piątym miejscu, a byłego reprezentanta Włoch w roli trenera drużyny zastąpił Marco Giampaolo. W pierwszej kolejce nowego sezonu rywalem drużyny z Piątkiem w składzie będzie Udinese.





