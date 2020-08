Kamil Glik w następnym stronie zagra w Benevento Calcio. Transfer potwierdziła jego żona.

Marta Glik gościła w programie "Pytanie na śniadanie". Przyznała, że jej rodzina wraca na Półwysep Apeniński.

- Wracamy do Włoch. Kamil podpisał kontrakt z Benevento. Kochamy Włochy, mieszkaliśmy już tam sześć lat, więc dla nas to jest idealna zmiana - powiedziała.

Glik grał we Włoszech od 2010 do 2016 roku. Występował w Palermo, Bari i Torino. Ostatnio grał w AS Monaco, z którym w 2017 roku wygrał mistrzostwo Francji.

- Cieszę się, że wyprowadzamy się z Monte Carlo. Fajnie nam się tam mieszkało przez cztery lata, ale przyszedł czas, żeby coś zmienić. Monaco jest trochę próżne, taka bańka mydlana. To jest dobra miejscowość na wakacje, ale na dłuższą metę nie do końca - przyznała Marta Glik.

